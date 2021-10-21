Арестович грозится за 10 лет разработать украинские ракеты, которые долетят до Москвы

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович вслед за угрозой направить украинские ракеты на Москву заявил, что наша страна разработает ракетные комплексы с дальностью более 500 километров.

Они будут способны поражать стратегические цели, в том числе на территории России.

Об этом Арестович сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" , комментируя упомянутую угрозу о ракетах и Москве.

По его словам, до недавних пор Киев не мог направить на Москву ни одну ракету, поскольку действовал договор об ограничении ракет средней дальности.

"После того как он прекратил свое действие, хотя там есть отдельные нюансы, Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью более 500 километров. Это прежде всего комплексы "Гром" и "Гром-2". Они еще на стадии научно-исследовательских разработок, но в перспективе в течение 10 лет при надлежащем финансировании, внимании, которое государство будет уделять, мы сможем получить такое оружие", - заверил Арестович.

Он добавил, что такое оружие способно выполнять задачи стратегического уровня, поражать цели стратегического или оперативно-стратегического значения.

"Безусловно, надо четко понимать, что направлением государственной политики Украины является оборона. Мы никому не угрожаем. Если смотреть в контексте того, что я сказал, это наш ответ будет. Потому что руководство и российские эксперты не стесняются в каждой своей программе и каждом заявлении угрожать бомбить Украину, что они все уничтожат, они не допустят и так далее. Пришлось напомнить им, что у любого действия есть ответ. Если они системно будут угрожать Украине, придет время украинского ответа", - объяснил свои громкие заявления Арестович.