СМИ опубликовали новые разоблачения о Facebook

Семнадцать американских изданий опубликовали материалы внутренних расследований и документов соцсети Facebook, предоставленные бывшим менеджером компании по продукту Фрэнсис Хауген. Материалы показывают, что соцсеть закрывает глаза на тяжкие преступления, которые совершают с ее помощью, и потакает самым дурным страстям.

Об этом сообщает агентство АР.

СМИ имели доступ к одному набору документов и начали публиковать их анализ в 7:00 по восточному поясному времени (на 8 часов отстает от киевского) в понедельник, 25 октября. Эта дата и время были установлены правительством США, чтобы дать каждому члену консорциума возможность полностью разобрать документы, а сотрудникам по связям с общественностью Facebook - достаточно времени для ответа на запросы журналистов.

В публикациях говорится о неприглядной изнанке работы соцсети. Например, она знала, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с "недостоверной информацией и кликбейтами" (веб-контентом, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы в ущерб качеству или точности информации), а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

СМИ опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования:

Facebook знает о торговле людьми через соцсеть, но не модерирует опасные публикации;

алгоритмы Facebook продвигают сообщения радикальных сообществ;

Facebook не обращает внимания на разжигающие ненависть посты из зон военных конфликтов.

Отредактированные версии внутренних документов Facebook передают членам Конгресса в рамках расследования деятельности соцсети. И этот процесс продолжается, поскольку команда юристов Хауген и дальше редактирует бумаги, удаляя из них имена пользователей Facebook и сотрудников более низкого уровня.

Консорциум "досье Facebook" (Facebook Papers, по аналогии с "досье Пандоры"), как его ужа прозвали, продолжит писать об этих документах по мере того, как в ближайшие дни и недели появятся новые.

Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Хауген "не имеют никакого смысла", а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.