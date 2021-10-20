Во Львовской области могут остановить движение общественного транспорта из-за невакцинированных водителей

Во Львовской области люди могут остаться без общественного транспорта. Это произойдет в том случае, если в области введут обязательную вакцинацию среди водителей.

В настоящее время привита лишь треть работников транспортной отрасли.

Об этом сообщает Дивись.info.

Начальник управления транспорта и связи Львовской ОГА Степан Рудницкий заявил, что часть общественного транспорта может прекратить свое движение только в том случае, если появится необходимость вводить обязательную вакцинацию среди водителей.

"В области есть около 50 фирм, которые осуществляют перевозки. Если брать всех работающих работников - это около 3 000 человек, то из них 30% – вакцинированы. Но эта цифра является недостаточной. Если получится нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать", - сообщил прессе Рудицкий.

По словам старшего инспектора отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Львовской области Роман Марыч, работники патрульной полиции уже проводят проверки в общественных транспортах с 21 октября. В основном правоохранители выполняют свою работу на конченых остановках, поскольку именно там наблюдается наибольшее скопление пассажиров.

"Мы проводим профилактическую беседу с водителями о соблюдении карантинных требований. Я бы хотел подчеркнуть, что патрульная полиция не наказывает, мы в большинстве случаев направлены на профилактику", - сообщил Марыч.

Кроме того, на сегодняшний день 9 перевозчиков и более 200 пассажиров уже получили административное наказание за нарушение карантинных ограничений. В настоящее время за пренебрежение противоэпидемическими мерами работникам транспортной отрасли грозит штраф от 17 тыс грн, пассажир же заплатит сумму в размере 170 грн.