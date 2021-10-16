В СНБО спрогнозировали, что ковид вскоре будет уносить жизни более тысячи украинцев за день

Украина приближается к рекордному количеству умерших от коронавирусной инфекции за сутки.

Этот показатель может преодолеть отметку в тысячу случаев за день.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 25 октября.

"Вам жить или на кладбище - выбирайте. У нас на сегодняшний день больше 60 тыс человек умерли именно от ковида. По нашим прогнозам, к большому сожалению, в ближайшее время мы можем достигнуть отметки в тысячу летальных исходов от коронавирусной инфекции (за день - Ред.). В прошлый четверг 614 человек скончались от ковида - это был рекорд. Нам таких рекордов не нужно. Нам нужны рекорды по вакцинации", - сообщил Данилов.

По его словам, чтобы достичь высокого уровня вакцинированных украинцев, необходимо в день вакцинировать по 350-400 тыс. граждан.

"Системы для этого готовы. Вакцина есть. Что еще нужно? Нужны просто осознанность и понимание. Не нужно подставлять друг друга", - заявил секретарь.