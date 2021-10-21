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Скорый перевод в красную зону Житомирской, Львовской и Луганской областей анонсировали в Минздраве

Вслед за новостью о скором переводе в красную зону Черниговской области появилась информация о намерении властей отнести к ней еще три региона.

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, его ведомство прогнозирует введение красного уровня эпидемической опасности в Житомирской, Львовской и Луганской областях.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала ICTV.

"Сегодня шесть областей уже в красном уровне эпидопасности, вводятся с завтрашнего дня Ровенская и Николаевская области и плюс пять областей, которые дополнительно перешли по индикаторам. То есть три дня подряд два или больше индикаторов превышают установленные постановлением Кабмина", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав направил представление правительству о созыве Государственной комиссии вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Заседание может состояться 26 или 27 октября.

"Я уверен, что 100% будет принято решение о введении красного уровня эпидопасности во Львовской, Житомирской, Луганской областях", - сказал министр.

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