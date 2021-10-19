Украина на этой неделе переходит на зимнее время

В последнюю неделю октября в Украине состоится сезонный перевод часов - с летнего на зимнее время.

Стрелки переводят в ночь с 30-го на 31-е октября. Это значит, что в ближайшее воскресенье удастся поспать на час дольше, и в целом просыпаться теперь нужно будет на час позже, чем летом.

Сам процесс перехода на час назад состоится в 4 утра. То есть после 03:59 часы покажут 03:00.

Часы в Украине переводят с 1981 года, в целях экономии электроэнергии в условиях сокращения светового дня.

Начиная с прошлого года, в Украине обсуждают отмену сезонного перехода дважды в год. Депутаты даже проголосовали за соответствующий законопроект в первом чтении, но затем отправили его на доработку. При этом речь шла о том, чтобы остаться на зимнем времени.

Инициатор законопроекта Руслан Стефанчук ("Слуга народа") пояснял это тем, что переход на другой режим ухудшает самочувствие украинцев. Кроме того, это позволило бы закрепить разницу с московским временем на один час (сейчас в летнем режиме московское и киевское время совпадают).

Еще одним аргументом было - синхронизировать процесс с Евросоюзом, где еще в 2018-м году договорились больше не переводить часы по сезону. Однако на практике процесс в ЕС застопорился и в октябре европейские страны по-прежнему переведут часы.