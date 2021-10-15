Черниговскую область страдающую от нехватки кислорода в больницах завтра могут отправить в красную ковид-зону

Черниговская область достигла всех показателей "красной" зоны в режиме адаптивного карантина.

Областная государственная администрация региона ожидает, что во вторник, 26 октября, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе региона в "красную" зону.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя главы Черниговской ОГА Жанны Шерстюк.

По ее словам, сейчас уровень госпитализации и коэффициент выявления новых случае заболевания коронавирусной инфекцией свидетельствует о том, что область стремительно приближается к красной зоне. В связи с этим, с завтрашнего дня в регионе могут вступить в действие ужесточенные карантинные меры.

Так, в области начнут действовать карантинные ограничения, которые соответствуют "красной" зоне не только в работе транспортных средств и межрегиональных перевозок, но и в заведениях общественного питания, образования, а также культуры и медицины. Однако, такого рода ограничения не коснуться тех участников процесса, которые прошли или пройдут полную вакцинацию и будут способны доказать это.