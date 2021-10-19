Недвижимость матери почти за 1,7 млн гривен продал руководитель аппарата СНБО

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен.

Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью.

При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.