Недвижимость матери почти за 1,7 млн гривен продал руководитель аппарата СНБО

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.
Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен.
Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью.
При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.