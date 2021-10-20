Пациент в больнице Днепра убил соседа по палате

В Днепре госпитализированный пациент жестоко расправился с соседом по палате.

Смертельный инцидент произошел в городской больнице №8 в результате внезапно вспыхнувшего конфликта между двумя мужчинами.

По данным местных СМИ, 23 октября в больницу с ожогами ног поступил житель села Сурско-Михайловка. После оказания ему медицинской помощи мужчину разместили в больничной палате, где уже находился другой пациент - житель Днепра. Ночью между соседями по палате возник конфликт. По предварительным данным, житель Днепра нанес несколько ударов по голове приезжему из Сурско-Михайловки. От полученных травм тот скончался.

На месте происшествия работали правоохранители, которые выясняют все обстоятельства случившегося.