Радикал в Харькове напал на мужчину из-за надписи "СССР" на его кофте

В Харькове мужчине брызнули в лицо из перцового баллончика из-за того, что на спине его спортивного худи было написано "СССР".

Молодой человек напал на него со словами: "Слава Украине".

Видео инцидента разошлось по радикальным пабликам.

Видео снимал сам нападавший. В первом кадре он показал перцовый баллончик, потом подошел к пожилой семейной паре, в которой мужчина был одет в синее худи с надписью "СССР". Судя по тому, видео снято в довольно темное время, инцидент произошел вечером.

Парень обратился к паре на русском языке: "Мужчина, можно вас на секунду, пожалуйста? Слава Украине!". Произнося последние слова, он распылил в лицо мужчины перцовый баллончик.