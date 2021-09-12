Обжаловать решение суда Нидерландов о возврате "скифского золота" Украине планирует Россия

В России собираются обжаловать решение Апелляционного суд Амстердама о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

Об этом заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, пишет "Интерфакс".

"Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местности, откуда они происходят", - заявил Молохов.

Он надеется, что в скором времени будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и решение суда о возвращении коллекции Украине приостановят. По мнению Молохова, "скифское золото" однажды должно вернуться в Крым.

Напомним, "скифское золото" из Крыма попало в Нидерланды еще до 2014 года. Ценности привезли на выставку. Речь идет о 565 предметах из музейного фонда, которые сейчас находятся на территории Нидерландов. Цена экспозиции - 10 миллионов евро.