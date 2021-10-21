 

Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай

События Сегодня, 17:4149
Почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай

В Украине - рекордный урожай гречки. Минагрополитики отчиталось, что аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн, что больше прогнозов (ожидалось всего 100 тысяч тонн), причем, цифра еще не финальная, так как полевые работы не закончены. Всего, по оценкам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, будет 115-116 тысяч тонн.

При этом есть еще более 20 тысяч тонн переходных запасов. 

Годовой уровень потребления гречневой крупы в Украине - порядка 100 тысяч тонн. Но, чтобы их получить, нужно, минимум, 150 тысяч тонн зерна.

То есть, больше, чем соберут аграрии.

Пендзин говорит, что гречки хватит. Но в Международной ассоциации гречки придерживаются другого мнения. Там считают, что нынешней урожай не обеспечит спроса, и цены уже до конца года взлетят еще на 10 гривен - до 50 гривен за килограмм.

С другими крупами - овсянкой, перловкой, ячневой, пшеничной - проблем вроде не намечается. По всем культурам  в этой году будет хороший урожай.

Впрочем,  ценники это не спасет. 

"Все крупы подорожают еще на 5-10%. Тут дело даже не столько в урожае, сколько в структуре потребления, Доходы украинцев не растут, поэтому многие семьи сидят на кашах. Отсюда - повышенный спрос на крупы, и, как следствие, рост цен. В Украине сложилась искривленная структура потребления еды - львиная доля рациона приходится на недорогие продукты. Этим пользуются производители и повышают цены. В итоге недорогие продукты дорожают значительно быстрее, чем сравнительно дорогие. Скажем, то же подсолнечное масло за год взлетело в цене на 80%, а сливочное - только на 5%. Свинина подорожала на 4%, а курятина - почти на 40%", - пояснил нам Пендзин.

Отметим, что только недавно в магазинах переписали ценники на крупы. Та же гречка подорожала на 7-10%, и стоит уже больше 40 гривен за килограмм.

То же самое с овсянкой и хлопьями. В прошлом году их производство резко выросло, но цены все равно увеличиваются.

Сами производители говорят, что в этом и следующем году ключевым будет даже не урожай, а рост расходов, в частности, на газ и электроэнергию. Поэтому дешёвых каш не будет. А излишки продукции уйдут на экспорт.

Разбирались, что происходит на рынке круп, и почему растут цены, несмотря на богатый урожай.

Гречки много или мало?

В Минагрополитики, отчитываясь о большой урожае гречки, отметили, что все - благодаря государственной поддержке. В этом году аграриям выделили дотации - по 5 тысяч на гектар гречихи, овса, проса, ржи. Таким образом Кабмин решил поспособствовать расширению площадей под крупяными культурами, которые в последние годы сокращались.

Расчеты правительства сработали весьма слабо - площади под той же гречихой в итоге расширились, но совсем немного - с 77,8 тысяч гектар в прошлом году до около 80 тысяч в этом. Фермеры, несмотря на дотации, не спешат засевать поля гречихой, так как выращивание зерновых и масличных более выгодно.

А урожай в этом году увеличился во многом за счет благоприятных погодых условий.

Примечательно,  в Ассоциации гречки заявляют, что крупы все равно не хватит. По их оценкам, украинцы за год съедают не 100 тысяч тонн, поэтому зерна на производство круп нужно, минимум, 150 тысяч тонн. За счет внутреннего урожая можно обеспечить до 90% потребления. Но без импорта не обойтись.

Такого же мнения придерживается директор Сквирского комбината хлебопродуктов (ТМ "Сквирянка", переработка гречихи, овса, проса, пшеницы, ячменя) Виктор Дорошенко. "В Минагро говорят о хорошем урожае, но это смотря с чем сравнивать. В последние годы урожай по гречке действительно был хуже, но ведь раньше Украина выращивала намного больше гречихи, чем сейчас. По моим оценкам, для обеспечения внутреннего рынка нужно не менее 130-140 тысяч тонн, поэтому импорт будет- и из Казахстана, и из России", - говорит Дорошенко.

В последние годы Украина практически в каждом сезоне импортирует гречку. 

Поставки идут в том числе из России. Весной этого года РФ запретила вывоз гречихи и очищенного гречневого зерна. В сентябре запрет сняли. Но непонятно, надолго ли.

Сейчас в России - настоящий крупяной ажиотаж. За последние два месяца там подорожали все крупы, в том числе гречка. Цены на последнюю взлетели до 10-летнего максимума — 102,5 рублей за килограмм. 

Местные производители уже уведомили ритейл о новом витке цен на крупы с ноября - они вырастут на 10-20%. Одной из причин стали проблемы с урожаем гречихи в Алтайском крае, где производители тут же повысили ценники. Но в российских магазинах подорожает не только гречка, но и другие крупы, в частности, овсянка и хлопья. Об этом торговые сети уведомил крупный  производитель - компания "Роса", - сообщает "Коммерсант".

Поэтому с импортом российской гречки в Украину могут быть проблемы.

Но эксперты спорят по уровню потребления гречки в нашей стране. Детального мониторинга нет, а оценочные цифры разнятся от 90 до 110 тысяч тонн в год и даже больше.

Аналитики говорят, что большие цифры называют, в основном, сами производители, и подозревают, что таким образом они хотят разогнать панику на рынке и пользуясь случаем, взвинтить цены.

Переходят на каши

Впрочем, есть неоспоримый факт - украинцы стали покупать больше круп. Так как каши остаются одним из самых дешевых блюд, многие семьи переходят именно на них. И, чем больше дорожают другие продукты, тем выше спрос на крупы, - говорит Пендзин.

Но гречка, которая за последний год заметно выросла в цене, сдает позиции. Многим украинцам она попросту не по карману, поэтому ищут более дешевые крупы, в частности, ячневую, перловку, гороховую, пшенную.

Те, кто придерживается здорового образа жизни, и не стеснены в средствах, все чаще отдают предпочтение другим нишевым крупам (киноа, маш и др.)

Среди самых популярных круп (кроме гречки) в "АПК-информ" называют перловую, ячневую, пшенную, овсяную.

Особенно резко увеличился спрос на овсяную крупу и хлопья. Как следствие, в прошлом году существенно нарастили производство — на 93% (до 25,1 тысяч тонн). 

Но растет производство и других круп: ячневой — на 44% (до 22,9 тысяч тонн), пшенной - на 36% (до 21,8 тысяч тонн), пшеничной на 14% (до 12,7 тысяч тонн).

Общее производство круп в Украине в прошлом году выросло на 11% (до 183,6 тысяч тонн). В этом году ожидается примерно такая же динамика.

При этом стремительно увеличивается экспорт круп. За 7 месяцев этого года он вырос на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 47,9 тысяч тонн.

То есть, почти четверть всех круп вывозится. И за счет этого, даже на фоне богатого урожая в нынешнем году, удешевления круп не будет, - уверены эксперты.

Что будет с ценами на крупы

По оперативным данным Минагрополитики, на 17 сентября (более свежей информации пока нет), закупочные цены на гречку увеличились, по сравнению с прошлым месяцем, на 4%, до 20,8 тысяч гривен за тонну.

Средние цены производителей гречневой крупы за этот же период выросли на 1%, до 36,13 гривен за килограмм.

Ячневая крупа за месяц подешевела на 1% (но за год подорожала на 31%), до 11,24 гривен за килограмм, по кукурузной крупе также удешевление на месяц на 1%, но в годовом измерении - плюс 25% к ценнику (до 13,01 гривен за килограмм). Пшенная крупа за месяц подорожала на 1%, за год - на 13%, до 14,11 гривен. По гороховой крупе -  минус 3% за месяц и плюс 18% за год (до 14,02 гривен).

Но ситуация отличается по регионам. К примеру, в Киевской области ячменная крупа подорожала на 11% всего за неделю, в Одесской на 5% подскочили цены на кукурузную крупу, тогда как в Тернопольской она, наобрт, подешевела на 17%.

Что касается текущих цен на крупяные культуры (которые являются сырьем для производства круп), то практически по всей стране в сентябре шел рост цен. К примеру, гречка подорожала на 4% (в Киевской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой областях - на 8%), просо - на 9%, горох - на 24%. При этом на 2% подешевел овес, хотя в некоторых областях он дорожает (скажем, в Одесской области цены за месяц выросла на 9%).

То есть, уже есть основания для подорожания круп, которые произведут из дорогого сырья.

Но сейчас включаются и другие факторы, прежде всего, цены на газ  и электроэнергию, упаковку

"На производство крупы газа идет не так много - технологический пар мы получаем, сжигая лузгу. Но само зерно идет на элеваторную сушку, а там только газ. Понятно, что нынешние рекордные цены ударят по себестоимости. Но подорожал не только газ. К примеру, полипропиленовая упаковка, стоимость которой привязана к газу, выросла в цене на 40-50%, электроэнергия - на 42%, дорожает также картон из-за высоких цен на лесоматериалы. Поэтому крупы однозначно будут дорожать - до конца года, минимум, на 10%", — рассказал нам Виктор Дорошенко.

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Теги: news, новости, Украина, подорожание, крупы, 7dniv, 7dnivinfo  
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