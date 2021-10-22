Что происходит в больницах Украины с кислородом и почему его опять не хватает

Во многих ковидных отделениях украинских больниц сложилась патовая ситуация – больным не хватает запасов кислорода.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее отчитался, что один из украинских заводов по производству жизненно важного газа остановился, и Украине пришлось покупать кислород в Польше.

Проблемы с поставками кислорода начались после остановки на регламентные работы частного транспортного предприятия из Днепра "Линде Газ Украина". Оно поставляет кислород по всей Украине.

Закупка польского кислорода явно не решила проблему. Да и не могла решить – во многих регионах Украины больницы остались на голодном пайке. Койко-места с подключенным кислородом заканчиваются, а в некоторых местах кислорода хватит только на день.

Такая ситуация сложилась в шести областях. "Страна" разбиралась в проблеме.

Где больше всего нужен кислород

По данным СНБО, минимум шесть регионов находятся в антилидерах по занятым койко-местам с кислородом по состоянию на 25 октября.

Хуже всего ситуация обстоит в таких областях:

Донецкой (89%),

Запорожской (85%),

Сумской (82%),

Одесской (79,07%),

Херсонской (78,12%),

Николаевской (77%).

Запасов кислорода на сутки. Донецкая область

Статистика: 89,03% занятых коек-мест с кислородом (2 746 пациентов с подтверждением Covid-19).

В медучреждениях Краматорска заканчивается кислород для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

По словам чиновника, ситуация складывается крайне тяжелая. Ежедневно добавляется по 60 новых больных, умирает по 5-6 человек.

"Свободных коек в медучреждениях нет. Поставщик уже не может обеспечивать наши больницы кислородом, поэтому его остатков в больницах №1 и №3 хватит до следующего дня", - сказал городской голова.

Только в Краматорске на кислородной поддержке находится 281 пациент, на аппаратах искусственной вентиляции легких – шестеро.

Не менее сложная ситуация в Славянске. Глава местной администрации Вадим Лях рассказал, что больных коронавирусом уже размещают в коридорах больниц.

"На прошлой неделе в коридоре госпиталя лежали двое пациентов. Сейчас в запасе одно свободное место. Но здесь следует учитывать, что кого-то из пациентов все же выписывают, кто-то умирает. Но, в любом случае, существует заполненность кроватей на 100%. Количество ковидных кроватей можно будет увеличивать до тех пор, пока будет хватать кислородных концентраторов и врачей", - говорит Лях.

Но в стационаре Славянска лечатся не только местные жители. Сюда везут из других городов Донбасса. Начальница местного отдела здравоохранения Елена Джим признала перебои в работе "скорой" из-за нагрузок. Поэтому по номеру 103 нужно звонить несколько раз, призывает она.

В соцсетях жители пишут, что в "скорой" просто сбрасывают звонки.

"Если Вам или вашим родным нужна экстренная медицинская помощь… рассчитывайте только на себя или друзей. Суббота, у пожилого человека 86 лет давление упало до 80/40. Попытки дозвониться в течение 40 минут на 103,112 или 050-357-07-05 (колл-центр семейной медицины) оказались безрезультатными, никто нигде так и не взял трубку. Своими силами как-то не дали умереть человеку. Таковы реалии жизни", - написал Андрей Лагоша.

Запорожская область

Статистика: 84,81% занятых коек-мест с кислородом (2 363 пациентов с подтверждением Covid-19)

В Бердянских больницах, в которых лечат пациентов с диагнозом коронавирус, тоже наблюдается острая нехватка кислорода. Его может хватить всего на несколько дней, заявил директор Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров.

По словам Егорова, снизилась не только оплата труда медперсонала, но и способность закупать лекарства для "ковидного" госпиталя. Это грозит в недалеком будущем приобретением медпрепаратов за счет пациентов.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в Бердянске – это нехватка квалифицированных медицинских кадров. На медработников, которые остались работать в других профильных отделениях, ложится двойная нагрузка.

Заведующий отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии городской больницы № 9 Запорожья Александр Веденеев говорит, что многие пациенты сейчас болеют штаммом "Дельта", который приводит к серьезному поражению легких. Больные проводят в реанимации больше месяца.

За сутки в больницу поступает 50 новых пациентов.

Сумская область

Статистика: 82,02% занятых коек-мест с кислородом (1 464 пациента с Covid-19)

В сумских больницах не хватает кислорода по причине резкого увеличения числа пациентов, больных COVID-19.

По словам начальницы горуправления здравоохранения Елены Чумаченко, ситуация сложная. Наряду с тем, что на прошлой неделе еще три больницы начали принимать ковидных пациентов, увеличилось и количество тяжелых больных, поэтому увеличилась потребность в кислороде.

Количества кислорода, который может поставить ООО "Техногаз", не хватает, чтобы на 100% удовлетворить потребности лечебных заведений. В ручном режиме постоянно регулируются поставки и перебои.

Одесская область

Статистика: 79,07% занятых коек-мест с кислородом (2 494 пациентов с Covid-19)

На утро понедельника 25 октября в опорных больницах Одессы были свободны только четыре койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

В одесской инфекционной больнице критический дефицит кислорода. По данным местных СМИ, утром 26 октября оставалось меньше тонны этого живительного газа, при том что клиника потребляет от 6 до 8 тонн ежедневно.

Родственники больных заявили, что недостаток кислорода уже привел к гибели нескольких человек. Людям пришлось покупать баллоны и завозить их в больницу за свой счет.

"В три часа позапрошлой ночи в инфекционке закончился кислород. Была безвыходная ситуация – без кислорода наши родные начали бы умирать. Мы и другие родственники больных покупали кислородные баллоны по семь тысяч гривен. Подвозили прямо в больницу. Их заправляли там в общую систему. Но баллонов хватало на час-два. По графику кислород должны были завезти на следующий день в 12 часов дня. Но реально привезли его в три часа дня. А заправили в систему еще через полчаса. В итоге был перебой в подаче кислорода. И троих больных увезли в морг", - рассказал "Стране" родственник одного из больных COVID-19.

Днем в больницу подвезли газ производства Одесского припортового завода, но только 3,5 тонны. И значит, что снова будет дефицит и вполне возможны новые жертвы.

В мэрии официально отрицают кризис. Заместитель городского головы Светлана Бедрега на аппаратном совещании заявила, что из 310 мест в инфекционке к кислороду подключено 239, свободен 241 кислородный концентратор.

Ее поддержал мэр Геннадий Труханов: "Я хочу сказать тем людям, которые вводят в заблуждение наших жителей, что если там больше двухсот концентраторов, то их хватает и все точки обеспечены кислородом, поэтому я хотел бы знать, о какой нехватке идет речь".

Однако родственники пациентов опровергают эти данные.

Например, новость местных СМИ о нехватке кислорода в городской инфекционной больнице прокомментировала одесситка Снегурка101:

"Люди там орали сегодня, как звери. Родственники. Больные в палатах все слышат. Нервничают. Сатурация падает. По городу такая ситуация во многих больницах. Кожевникова (одесский волонтер – Ред.) работает круглосуточно. Нашему брату дала концентратор — один из 500 штук, которые у них (в корпорации монстров) был — освободился. Это значит — человек умер. Труханов в среду фоткался в инфекционке на фоне баллонов со своей свитой и все знал!!! Кислород закончился ночью. Многие скончались. Потому что концентраторы так не работают как медицинский кислород- там другой поток. У людей сердце не справляется. В мэрии все знают и врут. Ситуация критическая, вообще, по городу. Знакомый доктор из Водников (городская больница – Ред.) сказал, что там кислорода нет уже два дня! П…ц! А он мне: привозят - вывозим. Происходит беспредел! Эти сбои с кислородом из-за того, что проблемы на припортовом заводе, из него же делают частную лавочку. И теперь кислород облздрав закупает у частников. Заплатить вовремя не успели — и нет людей. Там, когда был кислород людей вывозили только при моем присутствии за 6 часов с одного отделения вывезли двоих. А сколько сегодня не знаю даже. Очень много погибло людей, именно погибло из-за этих чинушей!".

Пациентов из Одессы уже начали вывозить в Киев. Ночью 26 октября тяжелобольного пациента доставили в столицу на самолете ГосЧС. В ведомстве сообщили, что борт доставил тяжелобольного пациента в столичную клинику.

Заместитель председателя Одесской ОГА Олег Муратов назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе очень сложной и допустил, что ее пик может быть через полторы недели - то есть в начале ноября.

"Медицинская система работает на пределе. Сейчас третий пик заболеваемости и третий пик смертности, и важно, что каждый следующий пик, к сожалению, больше и острее, чем предыдущий", - сказал Муратов.

Херсонская область

Статистика: 78,12% занятых коек-мест с кислородом (1 401 пациента с Covid-19)

25 октября замглавы Херсонской ОГА Николай Якименко сообщил, что запасов кислорода в ковид-больницах Херсонской области осталось лишь на 3 дня.

"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - заявил Якименко.

Он отметил, что в области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.

Николаевская область

Статистика: 77% занятых коек-мест с кислородом (1 443 пациента с Covid-19)

25 октября в горбольнице №5 Николаева сложилась критическая ситуация с медицинским кислородом - его оставалось на считанные часы.

Дефицит кислорода возник из-за срыва поставки днепропетровской фирмой, с которой был заключен соответствующий договор. В больнице находится около 300 больных с диагнозом Covid-19, значительная часть из них - с тяжелым течением заболевания, когда кислород жизненно необходим.

26 октября нехватку немного стабилизировали. Руководство региона, накануне прибывшее в больницу, организовала подвоз баллонов из николаевского областного тубдиспансера. Также привезли 127 кислородных концентраторов и нашли специализированный автомобиль, при помощи которого в ближайшее время будет доставлена 1 тонна кислорода из горбольницы №3.

По словам начмеда больницы № 5 Сергея Матвиенко, в настоящее время угрозы гибели пациентов из-за нехватки кислорода нет.

В Киеве запасов на 2-3 дня. Что в других городах?

Столица. В киевской городской больнице №6 также проблемы с кислородом. Директор больницы Вадим Крожевский говорит, что из 350 ковидных мест заполненность составляет 97%.



"Ситуация не критичная, но запасов кислорода всего на 2-3 дня, это при том что мы его постоянно пополняем. "Азовсталь" нам должна передать 60 тонн кислорода до конца этого месяца", – рассказывает Вадим Крижеский, директор КНП № 6.



А вот неофициально медики говорят, что ситуация с нехваткой кислорода не такая контролируемая, как об этом заявляет власть и руководство больниц.



"Во время нынешней волны у пациентов наблюдается более тяжелое течение болезни по сравнению с предыдущими волнами эпидемии. А это значит, что часто пациенты поступают в такой стадии, что их сразу же необходимо класть в реанимацию, так как они относятся к категории тяжелые. За-за недостатка кислорода его иногда приходится давать не всем", - возмущаются медики.

По их словам, обычно кислород подают не только в аппарат ИВЛ, но и в кислородные маски, которые выдают пациентам при достаточно высокой сатурации, чтобы помочь им с дыханием. Состоянием на сегодня, дефицит кислорода на пациентах отразился частично, но если объёмы дефицита начнут расти, тогда мы столкнёмся с большой проблемой.

"Некоторые пациенты вообще не могут без кислорода. Также хочется напомнить, что мы сейчас только в начале пандемии, а уже имеем проблемы", - рассказывают врачи.

По их словам, руководство клиник где есть дефицит кислорода, рекомендует врачам экономить с выдачей кислородных масок при высокой сатурации, когда в этом нет острой необходимости.



"Вот пример, у женщины низкая сатурация – 74 (при норме – от 95), но ее уже третий день не переводят в реанимацию. Уровень кислорода в крови падает, но кислород в приоритете для тех, кто в реанимации. По факту этой женщине тоже нужно уже в реанимацию, но там занято, а значит нужно просто ждать. Ладно в простых палатах кислород заканчивается, а что будет когда дойдем до реанимаций?"– жалуются медики.

Луцк. Директор "Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра" Иван Нискогус связывает проблему с недостатком кислорода в больницах с плохой организацией этого процесса.

"Скупой платит дважды, а в случае с кислородом придется заплатить в десятки раз больше. Проблема возникла не сейчас и быстро теперь ее не решить. Действующие предприятия по производству кислорода с трудом справляются с возросшим в 10–15 раз потребностями ковид-госпиталей и не могут обеспечить текущие нужды", - говорит Нискогус.



По его словам, когда создавались ковидные отделения, было разработано два варианта по оборудованию их кислородом. Первый: купить баллоны для кислорода и в дальнейшем его покупать. Второй: установить кислородные станции, которые генерируют кислород.



"Преимущественное большенство медицинских учреждений пошли по пути установки баллонов с кислородом. Теперь они постоянно зависят от закупки кислорода и его своевременной поставки. И лишь немногие больницы и их руководители пошли по пути установки кислородных станций. В моем случае, кислородная станция обеспечивает 70 точек, ее стоимость обошлась учреждению около 4 миллионов гривен. Но теперь никаких проблем с кислородом у нас нет", - отметил Иван Нискогус.

Житомир. В житомирской центральной районной больнице проблемы с кислородом продолжаются уже несколько дней. В медучреждении сейчас находятся 90 больных с коронавирусом, 11 из которых — в тяжелом состоянии.

Директор больницы Тарас Собко рассказал "Стране" причины возникновения недостатка кислорода.



"Кислород в нашу больницу, как и в большинство других медучреждений Житомира, поставляет частное предприятия. Сейчас два завода остановились на плановый ремонт, который продлится от 10 до 15 дней, в связи с чем мы начали закупки кислорода у других производителей. Состоянием на сегодня, ситуация романизируется, если ранее у нас всегда был запас кислорода на 7-10 дней, то сейчас сеть запас составляет 3-5 дней. Но ситуация контролируемая", – рассказал Собко.



Также по словам директора больницы, сейчас купить кислородную станцию не так просто.



"Сложность заключается в том, что в сентябре этого года Кабмин изменил постановление о закупках для борьбы с коронавирусом. Теперь медучреждения могут покупать только медицинские препараты, оборудование запрещено, поэтому даже те кто и хотели бы сейчас купить концентраторы кислорода не имеют на это возможности", – говорит Собко.

Что происходит с закупками кислорода?

Кроме днепровского производителя газа "Линде Газ Украина", кислород производит также Одесский припортовый завод. Но в небольших количествах – около 6 тонн в сутки. При потребности лишь одной Одессы в 12 тоннах кислорода ежесуточно. Спрос рождает предложение и спекулятивные цены.

Судя по данным государственного портала Prozorro, одна киевская частная компания закупила летом 2021 года на Одесском припортовом заводе тысячу тонн кислорода по цене чуть более 5350 гривен за тонну. То есть заключила фьючерсную сделку на еще не произведенный газ.

Затем частники продавали кислород украинским государственным и муниципальным больницам по ценам, в три, а то и в четыре раза превышающей исходную – от 12 до 16 тысяч гривен за тонну.

Интересно, что почти одновременно с остановкой на регламентные работы основного поставщика кислорода "Линде Газ Украина", эта киевская компания также заявила о недостатке кислорода, разослав письма в лечебницы.

То есть в разгар эпидемии в Украине, сразу два основных поставщика вдруг "осознали", что кислорода на всех не хватит.

По словам источников "Страны" в Минздраве, глава ведомства Виктор Ляшко был заранее уведомлен о скорой остановке поставок кислорода.

"В стране есть правительство, Минздрав, ОП и целый президент. И "неожиданно" для них в разгар очередной волны заболевания частные предприятия сдвигают сроки регламентных работ ввиду "крайней необходимости". Все это очень похоже на корпоративный сговор. И взвинтить цены в разы. Готовьтесь к тому, что теперь больницы будут покупать кислород по 20–30 тысяч гривен. Которые будут взяты из государственного и муниципальных бюджетов. К созданию искусственного дефицита причастны высшие руководители Минздрава, а также ОП. Это миллиарды гривен, украденные из кармана украинцев" - пояснил высокопоставленный сотрудник МОЗ.

А о том, что глава Минздрава Ляшко был еще июне 2021 года предупрежден о том, что осенью потребность в кислороде возрастет более чем в пять раз, утверждает глава Национальной медицинской палаты, эпидемиолог Сергей Кравченко.

Как чиновники будут решать проблемы с кислородом

По факту уже сегодня в медицинской системе случился коллапс: в регионах кислород изыскивают и доставляют после сверхусилий и подключения высшего местного руководства. По есть спасений жизней перешло на так называемое ручное управления.

Решения на местах. И.о. директора горздрава Одессы Левон Никогосян пообещал, что до конца недели в инфекционной больнице завершится монтаж двух кислородных станций, которые сделают ее независимой от внешних поставок (один из поставщиков остановил производство якобы на профилактику).

Горздрав Сумской области планирует обратиться к группе компаний "Метинвест" по этому вопросу. Мэр Сум Александр Лысенко попросил срочно подготовить такое письмо ему на подпись, чтобы сразу отправить его, так как, по его словам, он уже провел предварительные переговоры.

По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, ситуация с поставками медицинского кислорода в город из других регионов затруднена по той причине, что кислород больницам предоставляют только местные промышленные предприятия. И если его не будет хватать, город будет прорабатывать вопрос о том, как превращать жидкий кислород в газообразный.

Закупка кислородных концентраторов. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, за средства государственной субвенции были закуплены 14 600 кислородных концентраторов, поставленные на первичное звено для поддержки ковид-пациентов, лечащихся в амбулаторных условиях. На сегодняшний день, по словам Ляшко, эти концентрации уже передаются в больницы. Всего на их закупку было выделено 700 миллионов гривен.

Однако волонтер и сооснователь фонда "Свои" Леся Литвинова заявила, что доступа к концентраторам у людей нет и на самом деле ситуация более чем серьезная.

"Украина находится в ужасном положении. "По моему мнению, в стране катастрофа. Киеву пока что повезло, в Киеве пока что есть места. В Киеве немножечко легче. Есть отдельные вопросы с госпитализациями, но то, что происходит в регионах, - это абсолютный ужас", - сказала Литвинова.

По ее словам, у пациентов нет доступа к закупленным государством 14 600 кислородным концентраторам. "Не разработана никакая документация, в соответствии с которой первичная помощь может передавать [кислородные концентраторы] пациентам. Это была бы очень большая помощь и для нас, и для пациентов, и для врачей. Но где оно есть?", - сказала она в программе "Свобода слова" на канале ICTV.

"Нет, я не питаю иллюзий, что выживут все. Но я хочу попытаться уменьшить количество тех, кто не получит ни малейшего шанса", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом благотворительный фонд Литвиновой ежедневно выдает нуждающимся пациентам порядка 100 кислородных концентраторов в день.