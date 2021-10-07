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События Вчера, 21:3571
Telegram назвал расценки на рекламу в каналах

Мессенджер Телеграм разработал собственную рекламную платформу. "Страна" уже рассказывала о ее основных общих особенностях.

Теперь же появилась более подробная информация о размещении объявлений на новом сервисе.

Рекламная биржа будет находиться по адресу promote.telegram.org.

Телеграм не будет показывать рекламный контент ни в списке чатов, ни в личных беседах или группах. То есть большинство пользователей могут вообще не заметить изменений. 

Правилами мессенджера запрещено рекламировать алкоголь, наркотики, сигареты, фастфуд и его доставку.

Минимальный бюджет для старта рекламной компании 2 миллиона евро, из которых один станет невозвратным депозитом, если рекламодатель не потратит в сумме 10 миллионов евро за 12 месяцев. Такой подход отсечет мелких рекламодателей и обеспечит защиту от разного рода мошеннических схем, а также позволит проводить более тщательную модерацию объявлений и не пропускать сомнительные тексты. 

Минимальная цена за 1000 показов - 2 евро.

В Телеграм и сейчас присутствует реклама в виде обычных постов. Ее публикуют сами владельцы каналов. Официальная же реклама, внедряемая мессенджером, будет намного менее навязчивой и отвлекающей и более комфортной для пользователей.

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Теги: news, новости, Украина, Telegram, реклама, 7dniv, 7dnivinfo  
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