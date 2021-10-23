Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за обстрелов на Донбассе

После сообщений СМИ о массированных артиллерийских обстрелах с украинских позиций неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области в России намерены возбудить уголовное дело, так как там проживают граждане России.

Об этом заявила в видеообращении официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным СК, как сказала Петренко, ВСУ осуществили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница, остались без света. Также Петренко сослалась на информацию о занятии ВСУ Старомарьевки, где живут граждане не только "ДНР", но и Российской Федерации, и об обысках в домах граждан и задержаниях.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - сказал Петренко.

"Прецедент в связи с массовым получением российского гражданства жителями неподконтрольной части Донбасса", - комментирует слова Следственного комитета телеграм-канал "Политика страны".