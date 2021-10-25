Появилось фото 16-летнего мажора, устроившего смертельное ДТП в Харькове

Поздно вечером во вторник, 26 октября, в Харькове 16-летний подросток устроил смертельное ДТП, гоняя на бешеной скорости на "Инфинити".

Как пишут Телеграм-каналы, за ним уже числится минимум одно преступление.

Также харьковские паблики публикуют первое фото виновника страшной аварии.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Гагарина, когда "Инфинити" на огромной скорости на свой красный вылетел на перекресток и врезался в Chevrolet Aveo. В результате обе машины разорвало на мелкие части и погибли два человека: водитель Chevrolet Aveo и пассажир "Инфинити". Другие пассажиры авто получили травмы.

На первом фото виновника ДТП после аварии он сидит с окровавленной головой. Однако при этом, по данным каналов, в здравом уме и самостоятельно ходит - то есть физически почти не пострадал при столкновении.

Его родители сразу после инцидента подали заявление об угоне "Инфинити".

Также Телеграм-каналы пишут, что водитель "Инфинити" в 2019 году, когда ему было 14 лет, обидел сверстницу. А когда ее 39-летняя мать и 19-летний брат девочки пришли с ним поговорить, он принялся стрелять по ним из пневматического пистолета прямо в супермаркете.

Тогда полиция не называла фамилии стрелка, а только его имя - Николай.

19-летний пострадавший родственник девочки рассказывал о происшествии так: "Я к нему подошел, и он начал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы никто и он засадит нас в полицию, и еще потом мы заплатим ему денег. Он говорил, что его куртка стоит больше, чем моя семья".

"Страна" нашла видео задержания 14-летнего подростка после того, как тот устроил расстрел в супермаркете. Он действительно внешне похож на фигуранта ДТП.

Полиция по поводу стрельбы в харьковском супермаркете открыла уголовное производство, но о его дальнейшем движении ничего не сообщалось.