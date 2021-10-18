 

То что ФРГ при анализе безопасности "Северного потока - 2" не посоветовалась с Украиной опечалило Витренко

События Сегодня, 10:0741
То что ФРГ при анализе безопасности "Северного потока - 2" не посоветовалась с Украиной опечалило Витренко

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал вердикт минэкономики ФРГ, согласно которому "Северный поток - 2" не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

По мнению Витренко, крайне печально, что при вынесении решения немцы не посоветовались с Украиной.

Свои мысли он изложил в Фейсбуке.

По словам Витренко, перед тем как дать немецкому регулятору официальное заключение о газопроводе, министерство экономики и энергетики ФРГ проводило консультации с разными странами.

"При этом министерство отмечает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди них нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северного потока - 2" в нынешних условиях, то есть без реального обособления собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС", - написал Витренко.

Как он выразился, Украина "научилась этому на собственном горьком опыте", когда в 2009, 2014, 2018 годах действия "Газпрома" создавали критическую для безопасности поставки газа ситуацию.

"Сейчас "Газпром" это показывает уже по всей Европе, искусственно ограничивая поставки. Для тех, кто все еще не хочет признавать искусственность этих ограничений, прямой шантаж, использование газа как оружия, Путин публично заявляет: дайте запустить "Северный поток -2" - и получите дополнительные объемы газа", - продолжил критиковать россиян Витренко. 

Он предрек, что когда заработает "Северный поток - 2", Путин сможет прекратить физический транзит через Украину. И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток - 2".

"В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет СП2", - резюмировал Витренко.

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Теги: news, новости, Украина, Витренко, 7dniv, 7dnivinfo, ФРГ, Северный_поток2  
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