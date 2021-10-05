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События Сегодня, 10:1043
В СМИ заявили что адвоката Саакашвили из Украины не пустили в Грузию

Украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Тбилиси 1 октября, не позволили находиться на территории страны.

После прилета 26 октября в Тбилисский аэропорт его отправили обратно в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинский оппозиционный телеканал "Пирвели ТВ".

Ведущая новостной программы телеканала пообщалась по телефону по-русски с человеком, представившимся адвокатом Саакашвили, но не назвавшим своего имени. Собеседник журналистки заявил, что пограничники забрали у него паспорт и без объяснения причин вернули в самолет, который улетал из Тбилиси в Киев.

"Сейчас я нахожусь на борту самолета, направляющегося из Тбилиси в Киев. Мой паспорт передали командиру самолета. Я хотел оказать адвокатскую помощь Саакашвили, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я возвращаюсь в Киев и буду разбираться, почему меня не впустили в Грузию", - сказал адвокат.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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