Ночью в центре Киева загорелся памятник архитектуры

В центре Киева в ночь на среду, 27 октября, пылало двухэтажное здание, которое входит в реестр архитектурных памятников столицы.

Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Жители, живущие неподалеку, рассказывают, что уже около 3 лет на здание "положили глаз" какие-то застройщики и этот пожар не случаен и не первый. Не останавливает и поджигателей то, что прямо рядом находится ГУ СБУ", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пожар в отселенном здании на улице Ивана Мазепы, 3-А в Печерском районе столицы вспыхнул около 4:00. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля. В 05:15 возгорание на площади 200 кв.м было локализовано, а в 05:28 – ликвидировано.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается правоохранителями.