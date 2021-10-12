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События Сегодня, 10:2032
Ночью в центре Киева загорелся памятник архитектуры

В центре Киева в ночь на среду, 27 октября, пылало двухэтажное здание, которое входит в реестр архитектурных памятников столицы.

Инцидент произошел на улице Ивана Мазепы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Жители, живущие неподалеку, рассказывают, что уже около 3 лет на здание "положили глаз" какие-то застройщики и этот пожар не случаен и не первый. Не останавливает и поджигателей то, что прямо рядом находится ГУ СБУ", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пожар в отселенном здании на улице Ивана Мазепы, 3-А в Печерском районе столицы вспыхнул около 4:00. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля. В 05:15 возгорание на площади 200 кв.м было локализовано, а в 05:28 – ликвидировано.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

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Ночью в центре Киева загорелся памятник архитектуры
Ночью в центре Киева загорелся памятник архитектуры
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