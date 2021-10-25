21-летнего разработчика фиктивной "Дии" задержала киберполиция

Киберполиция на территории Запорожской области задержала 21-летнего разработчика фиктивного приложения "Дия", которое якобы могло помочь подросткам покупать алкоголь и сигареты.

Как сообщает Департамент Киберполиции, злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дия". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

Свою разработку парень продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

Правоохранители блокируют каналы распространения фейкового приложения и устанавливают тех, кто купил фальшивое приложение.

В доме задержанного провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Фиктивное приложение программист-самоучка создал самостоятельно, 26 августа.

"Изначально все для шутки было", - сказал он.

Оплату за приложение он получал на свою личную карточку, поэтому, ожидаемо, его быстро поймали.