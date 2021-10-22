После скандала в Национальной антидопинговой организации Украины ее руководство ушло в отставку

Руководство Национальной антидопинговой организации Украины (НАДЦ) после скандала с нарушением международного стандарта тестирования спортсменов, подало в отставку. Уволились сразу директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта сообщает в Telegram-канале.

Министерство молодежи и спорта выступило категорически против манипулирования с допингом в сфере спорта.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", - сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.