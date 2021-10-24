Другие рестораны последовать их примеру призывают в бойкотирующем коронавирусные ограничения кафе Nebos

Вчера, 26 октября, в киевское кафе Nebos, которое открыто отказалось соблюдать правила карантина, снова приходили с проверкой. Никаких штрафов заведению не выписали.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила владелица заведения Ирина Богданович.

"Проверка была. Но штрафов нет", - уточнила она. И добавила, что полиция требует от заведения снять с двери Nebos нашумевшее объявление, где сказано, что кафе принимает всех гостей - вне зависимости от наличия вакцинации от коронавируса и даже маски.

"Они хотят, чтобы мы сняли объявление, а оно не нарушает никаких прав. Ищут способ нас заставить", - сказала "Стране" Богданович.

Ирина отметила, что не планирует снимать объявление с двери Nebos. Владелица кафе стоит на том, что заведение не нарушает закон, а отстаивает права людей на свободу.

"На дверях наше осознанное заявление остается. Внимательно перечитайте его. В этой табличке нет ничего, что призывает к каким-то непонятным действиям или борьбе. Но самое главное - это не проверки, устраивает кого-то или нет наша позиция. Правда за нами, закон за нами. Заявляйте о своих правах. Когда звучит правда, все вокруг вас объединяются", - заявила Ирина Богданович.

Кроме того, представители кафе в специально созданном Телеграм-канале "Революция справедливости" призывают и других владельцев бизнеса последовать их примеру и разместить на своих дверях аналогичное объявление - что они будут впускать клиентов без ковид-сертификатов и индивидуальных средств защиты.

Это, по мнению владельцев, поможет обойти закон о 100%-вакцинации работников заведения и наличию у клиентов ковид-сертификатов. В свободном доступе владельцы кафе Nebos разместили ссылку на текст объявления и заготовку в PDF.

"Высылайте фото табличек на своих дверях", - призывает Максим Богданович, совладелец кафе Nebos.

Приводится также и типовое объявление, которое предлагается вывешивать на двери кафе и ресторанов.

"На основании Конвенции о защите прав человека, Конституции, Уголовного Кодекса и закона Украины "О защите прав потребителей", придерживаясь принципа недискриминации, уважая права и свободы человека, приглашаем всех наших гостей, вне зависимости от наличия или отсутствия маски и вакцинации к участию в медицинском эксперименте", - сказано в шаблоне.

Также дается приписка о том, что личную ответственность за свою жизнь, здоровье и свободу посещать "Пространство свободных людей", присутствующие взяли на себя.

"Проверяющие четыре дня намекают, чтобы мы сняли заявление о недескриминации. По факту весь этот цирк, чтобы мы сняли заявление, что мы знаем свои права и тогда можно нас штрафовать. Феномен Nebos на Майдане прост! Мы заявили о своих правах и стоим на них твердо! До меня дошли слова Владимира Невельского, что - право имеет заявительный характер. Мы заявили свои права и никто ничего не может сделать! Кто хочет пойти за нами, сделайте то же самое!

Сначала на этом основании уже прямо сейчас вы можете не трогать своих посетителей. И всех полицейских отправлять читать объявление на входе! Вместо "вход только в масках", на дверь вешаете это объявление. Если вам скажут, что такое нельзя вешать, скажите что ничего, кроме этого, нельзя вешать!

Первые дни вы сможете уже посетителей не трогать хотя бы, затем сразу же найдите адвоката, который сможет поставить на место любого проверяющего. Или просто осознайте, что вы приказам Кабинета министров не подчиняетесь, а руководствуетесь Конституцией.

Все виды транспорта можете сделать тоже самое!", - заявил Максим Богданович.