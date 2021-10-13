В "зеленом" ковид-списке ЕС еще на две недели останется Украина

На этой неделе Европейский Союз не планирует исключать Украину из "зеленого списка" стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз без карантина.

Таким образом, вероятнее всего, Украина останется в "зеленом списке" еще на две недели.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Тwitter в среду, 27 октября.

"На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных третьих стран не было исключений, добавились только 4 страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке, по крайней мере, еще две недели", - заявил Йозвяк.