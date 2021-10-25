С ноября Украина может начать импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Стали известны важные подробности по импорту электроэнергии из Белоруссии в Украину с 1 ноября.

Как оказалось, выкуплены мощности не только на импорт электричества из Белоруссии (их по большое части забрала госкомпания "Энергоатом"), но и из России (2200 мегаватт в период с 1 ноября по 30 ноября).

Но, нужно понимать, что "ещё не вечер". Конкурс на мощности по импорту означает, что у компаний есть пока что только теоретическая возможность покупать электроэнергию в РФ и в Беларуси.

На практике же это станет возможно только в случае, если НКРЭ за оставшиеся дни до 1 ноября не продлит действующий ныне запрет на импорт.

"Это был аукцион к пропускной способности межгосударственных линий электропередач. То есть, на техническую возможность осуществлять импорт, грубо говоря, место в "коридоре" по межгосударственной ЛЭП.

Но компании еще не начали импорт, у них даже контактов нет и может и не быть. И воспользуются ли компании возможностью продавать электроэнергию из Беларуси и России, которую они выкупили, еще не факт. Вопрос о том, возобновится ли импорт электроэнергии из Беларуси и России - к НКРЭ. Запрет на импорт их этих стран заканчивается 31 октября. Теперь, чтобы запрет действовал, НКРЭ должна продлить свое постановление. А если не продлит, то импорт станет возможным", - рассказал "Стране" источник на энергорынке.

Но, с учетов плачевной ситуации с углем, по которой несколько ТЭС уже приостановили работу полностью или части блоков, продление запрета - под большим вопросом.

Стоит отметить, что денежное обеспечение для участия в аукционе составило 600 тысяч гривен, то есть, вряд ли бы компании платили его просто так, не имея гарантий того, что НКРЭ не будет продлевать запрет на импорт.

Отдельно стоит сказать, почему аукцион проходит по резервной процедуре. ДТЭК Западэнерго подал иск в Окружной админсудна Киева на ряд постановлений НКРЭ, которые устанавливают новые правила на доступ к мощностям ЛЭП.

И из-за этого иска Укрэнерго отменила предыдущий аукцион, который был назначен на 22 октября. Но, как видно, Укрэнерго нашла выход, перейдя на резервные аукционы.