Почему в Украине участились землетрясения и ждать ли катастроф

В октябре в Украине произошло несколько землетрясений. Последнее из них - в Закарпатской области. Всего с начала года подземные толчки зафиксировали уже 17 раз - на западе, юге и востоке страны.

Это явное увеличение сейсмической активности - за весь прошлый год было меньше землетрясений.

Разбирались, какие регионы "трясет" чаще всего и означает ли это, что Украине грозят масштабные землетрясения.

Землетрясения этого года

Поданным Главного центра специального контроля, который мониторит землетрясения в Украине в 2021 году было зафиксировано 17 случаев. Статистика по месяцам такая:

октябрь - 4 случая подземных толчков (в прошлом году был один),

сентябрь - 3 случая;

июль - 2 случая;

июнь - 2 случая;

май - 1 случай;

март - 2 случая;

февраль - 1 случай;

январь - 2 случая.

Как видим, октябрь стал в этом году рекордным. Всего 17 землетрясений за неполный год - тогда как за весь 2020-й было 16 случаев.

В начале года немного потрясло Запад Украины. В январе слабые толчки магнитудой менее 2 баллов сейсмографы зафиксировали в закарпатской и Львовской областях. Большинство людей ощущают землетрясения, сила которых от 3 баллов и выше.

В апреле до Одесской области докатились отголоски румынского землетрясения. Его могли ощутить люди, которые живут на последних этажах многоэтажек.

В сентябре землетрясение магнитудой 3,3 балла наблюдали в Донецкой области - в 12 километрах от города Доброполье. По оценкам специалистов реальной опасности не было.

А вот землетрясение под Тернополем магнитудой 4,3 балла, которое также произошло в сентябре, уже было ощутимым. Толчки чувствовались за 100 километров - не только в Тернопольской, но и в Ивано-Франковской, Хмельницкой области. "Проснулся от шума в шкафу с посудой", - рассказал один из очевидцев в Ивано-Франковске.

В октябре подземные двухбалльные толчки зафиксировали на Прикарпатье, а в конце месяца на Закарпатье в районе города Виноградов (Береговский район). Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1 балла. Его могли почувствовать отдельные люди внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Как "трясло" Украину в последние годы

В 2016 году отголоски землетрясения в Румынии ощутили во многих регионах Украины. Колебания силой около четырех баллов почувствовали в Одессе, Николаеве, Херсоне, Мариуполе. Толчки докатились даже до Киева. В некоторых домах столицы на верхних этажах от землетрясения тогда стала качаться мебель. В Одессе трясло сильнее. "Телевизор прыгает", "кровать ходуном", - писали одесситы в соцсетях.

В 2018 году наиболее ощутимые землетрясения фиксировали дважды, и в обоих случаях в море. В сентябре один подземный толчок магнитудой 4 балла произошел у берегов Ялты в Черном море. "Тряхануло кровать знатно!", "вибрация около двух секунд была", "холодильник зашатало", "банки на полке застучали друг об друга", - делились впечатлениями крымчане в соцсетях.

В октябре землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло в Азовском море в 50 километрах от Бердянска. Жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений не было.

В 2019 году зафиксировали несколько незначительных землетрясений магнитудой 0-2 балла - в Закарпатской и Львовской области. Они были такими слабыми, что толчки никак не ощущались.

Весной 2020-го в Закарпатской области только в апреле произошло сразу три землетрясения, правда, все они были до 3 баллов. Летом подземные толчки силой 3,2 и 2,7 балла зафиксировали в Ивано-Франковской области.

Грозят ли Украине разрушительные землетрясения?

Одно из самых разрушительных землетрясений в Украине произошло почти сто лет назад.

В июне 1927 года шестибальные подземные толчки сотрясли южный берег Крыма. Погибших не было, разрушений тоже, но некоторые здания, особенно в окрестностях Севастополя покрылись трещинами, а в горах произошли обвалы. Поднялась паника, с полуострова выехали большинство туристов.

В сентябре того же года южный берег Крыма тряхнуло уже серьезнее. Очаг землетрясения был в районе Ялты.

Приближение стихии первыми заметили рыбаки. При абсолютно тихой погоде поверхность моря вдруг покрылась рябью, похожей на кипящую воду. Ночью серия толчков прокатилась от Алушты до Севастополя. Тогда погибли три человека, несколько десятков были ранены. Были разрушены дома в городах и предгорных деревнях. Пострадал Воронцовский дворец и Генуэзская башня.





Но подобные землетрясения, с очагом в непосредственной близости, для Украины редкость. Каждый год до нас доходят несколько десятков отголосков далеких землетрясений, большинство из которых магнитудой менее 3 баллов. То есть их фиксируют только приборы и не ощущают люди.

Самые сейсмически чувствительные регионы - Крым, Одесская область и Закарпатье. Именно там наблюдают основные подземные толчки.

Основную угрозу в этом плане несет румынская зона Вранча - область, где восточные Карпаты переходят в южные. Время от времени она генерирует подземные толчки, которые ощущают на юге и западе Украины.

Однако сейсмологи считают, что даже при самом неблагоприятном сценарии, колебания в Украине не будут мощнее 8 баллов да и то такое возможно не чаще, чем раз в пятьсот лет.

При этом прогнозы в целом по планете звучат не слишком обнадеживающе. И число землетрясений в этом году значительно выросло. Буквально каждую неделю поступают о них сведения из разных стран мира.

Почему мир начинает трясти все чаще?

Ученые говорят, что сейсмическая активность увеличивается из-за глобального потепления.

"Если таяние ледников из-за глобального потепления продолжится, то поднимется уровень океана, следовательно, увеличится давление на земную кору. А это приведет к увеличению числа землетрясений", - рассказывал в 2018 году профессор Кубанского госуниверситета Владимир Бабешко.

Национальный центр информации о землетрясениях США в настоящее время фиксирует около 20 000 таких катаклизмов по всему миру каждый год - или примерно 55 землетрясений в день. Правда крупных из них - единицы.

"Согласно многолетним данным (примерно с 1900 г.), можно ожидать около 16 крупных землетрясений в любой год. Это включает 15 землетрясений с магнитудой 7 баллов и одно землетрясение с магнитудой 8,0 или более. Наши записи показывают, что за последние 40-50 лет количество крупных землетрясений превысило среднее количество землетрясений примерно в десятки раз", - говорится на сайте Центра.

Впрочем, сами американские ученые делают оговорку, что рост числа мелких землетрясений связан с тем, что их научились лучше фиксировать и устанавливают больше аппаратуры. Но и крупных катаклизмов становится тоже больше.

Увеличение их числа берут на вооружение и политические группы - например, сторонники Парижского соглашения по климату, которое призвано сократить выбросы и замедлить глобальное потепление. Чтобы в том числе предотвратить новые землетрясения.

К слову, именно эта экологическая политика ускоряет "зеленый переход" в Евросоюзе и накануне зимы взвинтила до заоблачных высот цены на российский газ (Европа слишком быстро начала консервировать свою тепловую генерацию).

Правда, за голосами политиков куда меньше слышен голос ученых, которые бы выражали альтернативную точку зрения. В конце концов античную Помпею мощное землетрясение разрушило еще до того, как в мире начало глобальное потепление, вызванное промышленной революцией.

Так, недавно космическое агентство NASA связало землетрясения с тем, что Луна стала дальше от Земли.

Сейчас Луна отдаляется от нашей планеты примерно на четыре сантиметра в год. Как следствие, замедление скорости вращения Земли может привести к более сильным землетрясениям.

К таким же выводам пришли ученые из Университета Колорадо и Университета Монтаны. Они проанализировали историю землетрясений от 7 баллов и выше, которые произошли после 1900 года и выделили около пяти периодов, когда на Земле наблюдали от 25 до 30 сильных землетрясений каждый год. По их данным, в эти периоды скорость вращения Земли снижалась.