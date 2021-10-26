В Раде считают нехватку кислорода диверсией. Хотя Минздрав знал о ней заранее, но ничего не сделал

Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что остановка крупных заводов по производству кислорода может быть диверсией.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Два самых мощных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства отложить техническую профилактику, они ответили, что это невозможно. Это частные заводы. В Украине все кислородные заводы - частные", - сказал Радуцкий.

Также глава профильного парламентского комитета подтвердил, что в Украине действительно сложился дефицит кислорода. По его словам, сейчас Украине нужно 344 тонны кислорода в сутки на всю страну.

Между тем, еще 11 октября представители Минздрава, а также заводов по производству кислорода и участников рынка проводили совещание, на котором обсуждалась как необходимость остановить предприятия на техническое обслуживание, так и проблему с нехваткой кислорода в больницах. Протокол этого совещания публикует "Думская".

Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен - на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.

Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди предложенных мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкампанию об этом.

Кроме того, на совещании была озвучена информация о том, что суточная потребность в кислороде в октябре выросла по сравнению с апрелем вдвое. Это связано с особенностями протекания инфекции, вызванной штаммом "Дельта", и информация об этом была у министерства еще в начале лета.

Впрочем, как мы видим, предотвратить кризис не удалось. При этом источники журналистов в Минздраве сообщают, что о проблеме с кислородом было известно еще в мае. И никаких решений, как выйти из ситуации, не было принято.