Под Киевом в больнице муж заболевшей женщины угрожал врачам пистолетом

В ночь на четверг, 28 октября, в приемном отделении больницы Киевской области мужчина угрожал медикам пневматическим пистолетом. Теперь ему грозит семь лет лишения свободы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача", - написал он.

Однако медработница сумела вовремя сориентироваться, девушка закрыла дверь и вызвала правоохранителей. Полиция приехала на место событий, задержали его и изъяли оружие. При этом мужчина пытался спрятать пистолет.

Как выяснилось, до инцидента в больнице он уже угрожал водителям, чтобы те доставили его супругу в больницу.

"Понимаю, что когда с родными случается беда, некоторые могут потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие - не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщил Небитов.

Андрей Небитов не уточнил основания, которые предшествовали поведению мужчины.