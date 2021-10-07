Замминистра энергетики уволил Кабмин

Решением Кабмина Евгений Владимиров уволен с должности заместителя министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Такое решение приняли на заседании правительства в четверг, 28 октября.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Интерфакс-Украина.

Также на заседании принято решение об увольнении Сергея Ткача с должности заместителя главы Государственной инспекции энергетического надзора. На этом посту его заменит Анатолий Замулка, работавший несколько лет назад, до реформирования ГП "НЭК "Укрэнерго", в его обособленном подразделении "Государственная инспекция энергетического надзора". Ткач стал замглавы инспекции в сентябре 2020 года, перед этим также работал в инспекции как ОП госпредприятия "Укрэнерго".

Кроме того, с должности заместителя гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" уволен Владимир Богданец, занимавший ее с 2014 года, а до этого работавший замгендиректора ГП "ВостГОК", входящего в концерн.