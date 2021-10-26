Кличко рассказал, как будут работать детсады Киева в условиях жесткого карантина

В связи с ростом заболеваемости в Киеве с 1 ноября вводят жесткие карантинные ограничения.

В отличие от школ, которые переходят на дистанционное обучение, детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Об мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга в четверг, 28 октября.

"Что касается детских садов: они работают (после ужесточения карантина - Ред.), но с правилами "красной" зоны - при условии вакцинации 100% персонала", - сказал Кличко.