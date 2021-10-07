Применение "Байрактара" на Донбассе не нарушает Минских соглашений - заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удар турецкого беспилотника "Байрактар" на Донбассе не нарушает Минских соглашений.

Также он ответил на обеспокоенность ФРГ в связи с применением Украиной беспилотника.

Заявление и комментарий прозвучали 28 октября на общей пресс-конференции Кулебы и главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса.

27 октября, на следующий день после полета беспилотника, пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что согласно Минским соглашениям применять на Донбассе беспилотные аппараты может только СММ ОБСЕ. Она добавила, что в Берлине очень обеспокоены сообщением об использовании "Байрактара".

"На месте партнеров я был бы обеспокоен тем, что гаубица, запрещенная "Минском", находилась намного ближе к линии разграничения, чем это позволял "Минск". Когда гаубицу подтягивают и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, у нас нет сомнений, что они - принципиальные сторонники мирного урегулирования. Но мы убеждены, что любые оценки должны предоставляться с учетом полного контекста ситуации", - сказал Кулеба.