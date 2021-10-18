Сайт немецкого издания Deutsche Welle заблокировали в Беларуси

В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка министерства информации об ограничении доступа к сайту.

Об этом сообщает Deutsche Welle в четверг, 28 октября.

По сообщению источников DW в Беларуси, интернет-провайдеры по-разному блокируют сайт. Например, у пользователей "Белтелекома" появляется плашка о блокировке. С мобильного телефона портал пока доступен.

Также в четверг, 28 октября, в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ - изданий "Настоящее время" и "Новый час".