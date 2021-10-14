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События Сегодня, 22:0936
Кого Зеленский и Шмыгаль поблагодарили за освобождение Украины от нацистов

Сегодня - 77 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских войск. Зеленский и другие высшие чиновники по этому поводу пришли на Вечный огонь в Киеве.

Но, хотя это символ и советской эпохи - президент и другие снова стыдливо "забыли" упомянуть, кто именно освободил Украину 28 октября 1944 года. 

А дальше всех пошел премьер Шмыгаль: он заявил, что нашу территорию освобождала "антигитлеровская коалиция". То есть не только Красная армия, но еще и англичане с американцами.

Соцсети уже реагируют на эти заявления. Разобралась в них и "Страна".  

Как отмечали праздник власти

Ежегодно 28 октября в Украине отмечают День освобождения страны от нацистских захватчиков. И в этом году 77-ая такая годовщина. В честь праздника представители власти возложили цветы к монументу Неизвестному солдату в Парке Вечной Славы. 

Аккуратный букет у Вечного огня первым оставил президент Владимир Зеленский. В своем поздравлении он назвал годы оккупации черным периодом в истории, а погибших во Второй мировой войне героев - примером для украинских военных на Донбассе.

"Годы нацистской оккупации Украины – ужасный, черный период нашей истории. Ее последствиями стали более 700 разрушенных городов и городков, около 30 тысяч украинских сел. Сотни деревень были сожжены вместе с жителями. Тысячи разрушенных больниц и школ. Холокост. Бабий Яр в Киеве, Яновский концлагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Богдановка Николаевской области… Миллионы жертв. Миллионы остарбайтеров. Миллионы искалеченных судеб. И это – миллионы причин, почему мы, украинцы, всегда будем помнить воинов, погибших в той ужасной войне, и почему преклоняем головы перед соотечественниками, которые своим героизмом внесли неоценимый вклад в мир, стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, защищающих Украину на востоке", – сказал Зеленский.

В своей речи Зеленский снова "забыл" рассказать, что Украину освободила Красная армия. И не преминул сделать отсылку к Донбассу, снова идеологически сращивая нацистский рейх и современную Россию.

Кого Зеленский и Шмыгаль поблагодарили за освобождение Украины от нацистов

В церемонии памяти также приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

У всех в руках были такие же дизайнерские букеты, как у президента. 

"77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - написал премьер-министр Украины. 

Тем самым он заявил, что Украину от гитлеровских фашистов освободили не только советские войска, но и армии союзников - Великобритания и США. Хотя ни американцы, ни англичане на территории Украины не воевали.

Кого Зеленский и Шмыгаль поблагодарили за освобождение Украины от нацистов

Из парламентских фракций 77-ю годовщину со Дня освобождения Украины отметили депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь". Они пришли к вечному огню на могиле Неизвестного солдата в киевском Парке Славы вместе с ветеранами, чтобы возложить цветы к монументу.

Кого Зеленский и Шмыгаль поблагодарили за освобождение Украины от нацистов

Что означает реакция Банковой и Кабмина?

Если раньше украинские власти просто обходили тот момент, что решающую роль в победе над нацизмом сыграла Красная армия (так сегодня снова сделал и Зеленский), то сегодня пошел новый тренд: заявлять, что все победы - это заслуга антигитлеровской коалиции. В которую, кроме СССР, входили Британия и США. 

По крайней мере, такую традицию заложил сегодня премьер Денис Шмыгаль, который обычно вообще отмалчивается на такие темы - начисто игнорируя, к примеру, День победы 9 мая. 

Но такая концепция, конечно, полностью антиисторическая. Украину 76 лет назад окончательно освободили в ходе Восточно-Карпатской операции советских войск. Да и весь период наступательных боев за Украину - с января 1943 года по октябрь 1944 года - осуществлялся исключительно силами Красной армии. 

Всего она провела 15 наступательных операций, включая самую крупную - битву за Днепр. Карпатская операция стала последней: она началась 9 сентября, а уже 27 октября был освобожден Ужгород - и на следующий день советские войска вышли на нынешние западные границы УССР. 

Где в этом уравнении американцы и англичане, которые входили в антигитлеровскую коалицию - загадка. С таким же успехом можно говорить, что Советский Союз принимал участие в операции "Оверлорд", когда англо-американские союзники высадились в Нормандии. 

Однако, если вспомнить празднование годовщины высадки в Нормандии - на 75-летний юбилей летом 2019 года не позвали ни Путина, ни Зеленского. 

Да, разумеется, Советский Союз поддерживали по ленд-лизу те же американцы и британцы. Однако это была взаимная история: именно Красная армия на востоке сделала возможной высадку союзников на западе, отвлекая на себя основные силы гитлеровцев и уничтожая их. 

Причем, к тому моменту как англо-американцы высадились в Нормандии, большая часть Украины уже была освобождена. 

Неизвестно, знает ли об этом Денис Шмыгаль. Но это и не столь важно. Власть продолжает навязывать украинцам взгляд на историю, который не просто противоречит реальности, но и оскорбляет память миллионов погибших и сражавшихся украинцев. 

И внушительные колонны людей, которые каждый год выходят почтить память Победы каждый год на 9 мая - показатель того, что далеко не всем украинцам эта идеология по душе.

Поэтому в соцсетях уже обсуждают очередное "поздравление" от украинской власти.

"Шмыгаль не раскрыл роли СССР в освобождении Филлипин"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский написал у себя в Telegram, что "премьер-министр Шмыгаль, первым обнаруживший роль Британии и США в освобождении Украины в 1944 году, мог бы пойти дальше. И раскрыть роль СССР в освобождении Филиппин, например".

А также пошутил, что "неустановленные лица, в неустановленный способ освободили Украину от нацистов.

Один Шмыгаль решил не писать под копирку, и высадил Союзников в Ужгороде вместо Нормандии.

А может просто перепутал".

"Выдавил, выдавил из себя. Наверняка пытали", - прокомментировала поздравления Зеленского Елена Скидан у себя в Facebook. 

"Годовщина освобождения Украины воинами Красной Армии стала сегодня настоящим испытанием для чиновников. Нужно как-бы и дату отметить и при этом не упомянуть ту самую Красную Армию и не назвать освобождение освобождением, и черт знает как вообще поздравить так, чтобы все поняли, что ты на самом деле скорбишь", - написал журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Благодарение, Освобождение, от_нацистов, 7dniv, 7dnivinfo  
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