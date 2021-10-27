В Тернополе усиливают ковид-ограничения

Власти Тернополя приняли решение усилить карантинные ограничения с 1 ноября 2021 года, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета в четверг, 28 октября.

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, сегодня у властей нет намерения остановить работу рынков, заведений общественного питания или транспорта, но если прогнозы развития пандемии, о которых говорят вирусологи и эпидемиологи, оправдаются, уже в ближайшее время в городе может быть введена "красная" зона карантина, что означает введение жестких ограничений и остановку работы сфер жизнедеятельности.

Согласно решению оперативного штаба, с 1 ноября в Тернополе вступают в силу следующие ограничения:

работа заведений общественного питания разрешена с 06:00 до 23:00 при условии заполненности не более чем на 50% (не более 4 человек за столом, при расстоянии 1,5 метра между столами), при этом посетители должны иметь сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест;

запрещается работа ночных клубов, дискотек, торжеств и других массовых мероприятий.

Перевозчикам на городских и пригородных маршрутах со 2 ноября разрешается перевозить пенсионеров без ограничения по количеству с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00. По выходным и в праздничные дни - без ограничений во времени.

Перевозчикам необходимо обеспечить прохождение вакцинации от COVID-19 водителей предприятий, задействованных для работы в маршрутной сети Тернопольской городской территориальной общины.