Скорость электросамокатов до 12 км/час ограничили в одесских парках

В Одессе ограничили скорость движения электросамокатов. В одесских парках и скверах на электросамокатах теперь не разрешено движение на скорости более 12 км/ч.

Об этом сообщает сайт Одесского городского совета в четверг, 28 октября.

Также исполком утвердил "Схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов и других индивидуальных электрических средств передвижения на объектах благоустройства Одессы с допустимой скоростью движения в каждой зоне".

Согласно схеме, движение указанного транспорта запрещено на Трассе здоровья (проходит по прибрежным склонам, вдоль берега Черного моря).

В парках и скверах скорость электросамокатов не должна превышать 12 км/ч. Такие правила действуют на Аркадийской аллее, в дендропарке Победы, Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, парках им. Горького, Преображенском, Космонавтов, Юность, Греческом, Стамбульском и прочих.

Это правило также распространяется на центр города – Соборную площадь, Приморский бульвар, бульвар им. Михаила Жванецкого, Городской сад.

В других зонах Одессы скорость движения можно повышать до 20 км/ч.