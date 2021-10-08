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События Сегодня, 10:2967
В Рим на G20 прибыл Джо Байден

В ночь на пятницу, 29 октября, самолет президента США Джо Байдена приземлился в римском аэропорту Фьюмичино.

Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в Риме 30-31 октября. 

Американский борт №1 сел в 3:24 по киевскому времени. Байдена сопровождает супруга Джилл, сообщил пул Белого дома.

Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. Сегодня его примет Папа Римский Франциск. 

Еще одна одна из ключевых встреч - переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые тоже пройдут в пятницу.

Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

30 и 31 октября Байден примет участие в сессиях G20.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, G20  
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