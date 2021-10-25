Ночью в Киеве случилось два серьезных ДТП

Пока украинцы продолжают обсуждать ДТП с 16-летним мажором в Харькове, этой ночью в Киеве на Набережном трассе произошли две серьезные аварии.

Первая - с участие Audi и BMW. По словам очевидцев, водители иномарок играли в "шашки". На большой скорости одним автомобиль "догнал" второй.

От этого удара обе машины оказались в отбойнике и получили серьезные повреждения. Люди чудом не травмировались, сообщает в телеграме "Киев Оперативный".

Спустя два часа на этом же месте произошла еще одна авария. Столкнулись две легковушки Mercedes и автобус.

Предварительно известно, что Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, подрезал другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в зад. После чего последний автомобиль улетел в двигавшийся в средней полосе автобус.

По словам полицейских, в больницу госпитализировали четырех пассажиров общественного транспорта.

Машины преградили три полосы движения. Движение в направлении Подола на протяжении около полутора часа было перекрыто.