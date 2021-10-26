О ранении украинских военных и полете беспилотника "Орлан-10" сообщил штаб ООС

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 14 нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены два украинских военнослужащих.

Об этом сообщается в утренней сводке на странице штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 28 октября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, пять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе.

По данным ООС, недалеко от Луганского противник дважды обстрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского, добавили в сводке, противник два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки - применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицого - вел огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишут в штабе.

Также в ООС сообщили, что в районе Зайцевого противники два раза обстреливали позиции украинских военных, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие, а в сторону Катериновски противник задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие, продолжили в сводке.

Позиции украинских военнослужащих в районе Причепиливки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Недалеко от Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также в ООС добавили, что в районе Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области "зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", говорится в сводке.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщает штаб.

В штабе добавили, что украинские военные "открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

По состоянию на утром 29 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Прицепиловки противник совершил обстрел з автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.