Пенсионера, который насиловал 7-летнюю девочку задержали на Волыни

В Нововолынске арестовали 63-летнего мужчину, который в течение двух месяцев насиловал малолетнего ребенка.

Ему грозит провести в тюрьме до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры в Telegram-канале в пятницу, 29 октября.

По данным следствия, пенсионер в течение июля-августа 2021 года несколько раз совершал действия сексуального характера по отношению 7-летней девочки.

В настоящее время насильнику сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.