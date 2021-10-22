В Польше погиб украинец. Спасатели приступили к раскопкам тела

В Польше во время выполнения строительных работ погиб 33-летний украинец.

На стройке его засыпало оползнем в котловане, который был вырыт для прокладки труб, спасти украинца не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Силезского воеводства.

Инцидент произошел в польском городе Гливице. Во время выполнения строительных работ гражданина Украины засыпало землей в котловане. Погибший временно проживал в Забже.

"Пожарная команда приступила к раскопкам человека с помощью ручного оборудования, так как использование тяжелого оборудования в таких ситуациях невозможно. Чтобы откопать человека, на помощь из Ястшембе-Здруй прибыла специализированная спасательная группа Государственной пожарной службы", - сказано в сообщении.

Во время проведения спасательных работ была вероятность дальнейших оползней, в течении нескольких часов не удавалось откопать мужчину. На месте трагедии врач констатировал смерть.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда теперь объяснят причины и обстоятельства несчастного случая, а также формальные и юридические аспекты найма работника, включая выполнение обязательств работодателя в области профессионального обучения и профессиональной подготовки.