Премьер Грузии прокомментировал голодовку Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что для объявившего голодовку 1 октября Михаила Саакашвили создали дополнительную группу врачей, но по закону человек имеет право на суицид.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - сказал Гарибашвили в ответ на вопрос о возможном финале голодовки Саакашвили.

При этом премьер добавил, что по его заданию была создана дополнительная группа врачей и бывшему президенту Грузии оказывали и будут оказывать медицинскую помощь и для него "создали полный комфорт".