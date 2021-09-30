Обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20 инициируют заблокированные украинские СМИ

Журналисты "Страны", телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и интернет-издания "Шарий.net" обратились к участникам саммита G20, чтобы инициировать обсуждение уничтожения свободы слова в Украине.

Журналисты незаконно заблокированных через санкции СНБО медиа хотят обратить внимание мировых лидеров на давление на СМИ со стороны украинских властей.

Ниже приводим полный текст письма:

"Уважаемые гости Саммита G20,

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью, для того чтобы привлечь внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, в течение 30 лет независимости в нашей стране произошли положительные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в сфере независимых СМИ. Однако сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное проделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которые распространяются исключительно на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя главы СБУ и опять же без суда власти преступно вывели из эфира телеканал "Перший Незалежний", объединивший журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власти прекратили работу и грозят полным уничтожением изданиям "Страна.ua" и "Шарий.net".

Не меньшую обеспокоенность вызывают и провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти подвергаются все большему осуждению со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

В частности, только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением, противоречащим международным стандартам (уведомление официального представителя УВКПЧ Марты Гуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирэн Ган от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, вызывающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам".

В свою очередь, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.).

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и вебсайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Другими словами, по нашему мнению, в Украине происходит сворачивание свободы слова. В этой связи мы пользуемся этой возможностью, для того чтобы привлечь ваше внимание к этим весьма тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда раньше, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между разными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем получения общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Учитывая указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской стороны во время проведения саммита. Надеемся, что эта позиция найдет полное понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ"

Саммит G20 запланирован на 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии. Это будет шестнадцатая встреча Группы двадцатки (G20).