 

Страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года

События Вчера, 21:4555
Страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года

Страны G20 выступают за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года. Они договорились о том, чтобы совместно предпринимать шаги в этом направлении. 

Об этом сообщает агентство "Reuters" со ссылкой на заявление по итогам встречи министров финансов и здравоохранения стран G20 в пятницу, 29 октября.

По заявлению министров, для достижения глобальных целей по обеспечению вакцинации как минимум 40% населения всех стран к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года будут предприняты шаги, направленные на увеличение поставок вакцин и жизненно необходимой медицинской продукции в развивающиеся страны.

Также министры договорились о создании рабочей группы по финансам и здравоохранению, целью которой будет расширение глобального сотрудничества по противодействию пандемии. Она будет предусматривать включение в нее стран, не являющихся членами G20, а также представителей региональных и международных организаций.

Встреча лидеров стран G20 пройдет 30 и 31 октября в Риме.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, G20, 7dniv, 7dnivinfo  
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