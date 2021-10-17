353 млн евро на строительство стокилометровой стены на границе с Беларусью потратит Польша

Польские парламентарии в пятницу одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью.

Это послужит ответом на поток нелегалов, которые оказались закрыты в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро. Ожидается, что заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза.

По сообщениям СМИ, президент Польши Анджей Дуда подпишет законопроект в ближайшие дни. Ранее он заявлял, что подпишет его, как только парламент закончит над ним работу.

В настоящее время на границе установлены временные заграждения.