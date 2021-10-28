Зеленский ответил Франции и Германии, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе

Президент Владимир Зеленский прокомментировал негативную реакцию Франции и Германии на применение на Донбассе Вооруженными силами Украины турецкого беспилотника "Байрактар".

По словам Зеленского, ВСУ используют свое вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины со стороны противника.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в Одессе.

Журналисты спросили у Зеленского о реакции отдельных стран ЕС на применение украинскими военными беспилотника.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина", – ответил Зеленский.

Он добавил, что и беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – заявил Зеленский.

"Зеленский пытается использовать удар "Байрактара" для реанимации собственного рейтинга. Что, не исключено, и было изначально одной из целей применения беспилотника.

В общем, он повторяет траекторию Порошенко. От президента, который обещал мир, к "президенту-войны". Причем с теми же чисто политтехнологическими целями - увеличить свой рейтинг. И, скорее всего, результат будет точно таким же, как и у его предшественника", - прокомментировал ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".