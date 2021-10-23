Продлить контракт на поставку газа на пять лет договорилась Молдова с Россией

Власти Молдовы и российский "Газпром" договорились продлить контракт о поставках газа в республику на пять лет.

Поставки начнутся уже с 1 ноября.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы по итогам переговоров в Санкт-Петербурге.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Республики Молдова и "Газпромом". Стороны достигли принципиальной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в компании "Молдова-Газ", и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря. На основании соглашения предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" будет продлен на пять лет по формуле цен, предложенной молдавской стороной", - сказано в посте пресс-службы ведомства.

В министерстве добавили, что в октябре Молдова получила газ на основании месячного продления контракта с "Газпромом", но в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на спотовом рынке через "Энергоком" по рыночным ценам.