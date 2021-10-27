Под Ивано-Франковском снова произошло землетрясение

В пятницу, 29 октября, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, произошло землетрясение силой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным центра, эпицентр землетрясения пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области, его зафиксировали на глубине 2 км в 10 км юго-западнее города Надворная. Сила толчка составила 2,5 балла.

В результате землетрясения никто не пострадал. По классификации землетрясений, эти подземные толчки относятся к неощутимым.

В сообщении Главного центра специального контроля отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы четыре небольших землетрясения.