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События Сегодня, 10:1377
От угарного газа в Броварах погибла целая семья

В Броварах Киевской области погибла целая семья: мать и отец зрелого возраста и их молодая дочь. Люди отравились угарным газом. 

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киевской области.

По словам пресс-службы правоохранителей, 29 октября около 13:00 в полицию позвонила встревоженная женщина и рассказала о том, что не может связаться со своими родственниками - те не берут трубку.

По названному женщиной адресу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. В квартире они обнаружены три тела. Погибшими оказались 55-летний мужчина, его 51-летняя жена и 26-летняя дочь. Видимых признаков насильственной смерти на телах не заметили.

По предварительным данным, все трое скончались от отравления угарным газом.

Жителей дома временно эвакуировали и вызвали специалистов аварийной газовой службы.

В полиции призвали быть осторожными и проверять исправность отопительных устройств, не использовать самодельные устройства. Судя по этому призыву, можно предположить, что в квартире погибших еще не включили отопление и люди пытались согреться газовой плитой или каким-то устройством на газу.

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