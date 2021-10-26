 

На зимнее время сегодня переходит Украина

События Сегодня, 10:1571
На зимнее время сегодня переходит Украина

Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, 31 числа. Традиционно стрелки осенью переводят на час назад. 

Точная дата перевода

Во сколько и куда переводят часы? В этом году при переводе часов на зимнее время украинцам нужно сдвинуть стрелки часов назад на один час в 4 часа утра 31 октября. Таким образом, выходной день воскресенья автоматически увеличится на час. Многие предпочитают сдвигать стрелки часов на механических устройствах заранее, например, перед сном 30 октября. В основном, это касается наручных часов с механическим заводом или настенных часов. 

Что касается смартфонов или компьютеров, то перевод времени происходит автоматически

В любом случае, всегда можно узнать точное время, набрав комбинацию *160# кнопка вызова на телефоне.

Как время влияет на организм и самочувствие

Период смены сезонного времени медики называют не самым благоприятным для здоровья. Особенно подвержены негативному влиянию могут быть такие категории людей:

  • пожилые люди
  • лица с хроническими заболеваниями (особенно сердца и нервной системы)
  • дети

После смены времени могут сбиваться физиологические ритмы сна, повышаться раздражительность, происходят перепады настроения, человек быстрее утомляется, возникают сердечно-сосудистые проблемы. В некоторых случаях поднимается давление.

Нередко возникают ошибки и путаницы, связанные с назначенными заранее встречами и расписанием транспорта, поэтому не забывайте о том, что поезда "Укрзализныци" совсем скоро начнут курсировать по зимнему времени. 

Чтобы уменьшить стресс от перевода часов, лягте спать на час раньше, исключите использование телефона и посещение соцсетей перед сном, откажитесь от алкоголя, уменьшите суточное количество чашек кофе, временно снизьте физические нагрузки и заранее скорректируйте режим сна, работы и отдыха.  

Также в этот период полезно изменить пищевые привычки: есть меньше жирного и соленого, добавить в рацион больше свежих овощей, пить достаточно воды. Психологи рекомендуют в первую очередь принять ситуацию и занять себя чем-то интересным. Например, направить свободное время на прогулки в парке и чтение книг. 

О том станет ли перевод часов последним для украинцев, мы писали ранее. Напомним, что впервые украинцы начали переходить на "зимнее" и "летнее" время в 1981 году. Это сделали для того, чтобы рациональнее использовать дневной свет и таким образом экономить потребление электричества. Но в мире первыми были британцы - в 1784 году они впервые перевели часы для экономии свечек. 

Сейчас в мире постепенно отказываются от сезонного перевода стрелок. В Европе 3 года назад члены Европарламента тоже согласились прекратить сезонную смену времени с 2021 года, идею поддержала общественность, "за" проголосовало 84% опрошенных. Впрочем, окончательно этот момент так и не согласован.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, перевод, часов, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Украина на этой неделе переходит на зимнее время
Украина на этой неделе переходит на зимнее время
26-окт-2021, 10:37
Зачем Стефанчук снова хочет отменить сезонный перевод стрелок
Зачем Стефанчук снова хочет отменить сезонный перевод стрелок
19-окт-2021, 23:58
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
19-окт-2021, 09:55
Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
15-окт-2021, 11:31
Украина в октябре перейдет на зимнее время
Украина в октябре перейдет на зимнее время
14-окт-2021, 10:50

Последние новости

11:43
События
Задержанные за ограбление инкассаторов "азовцы" находились около базы батальона
11:41
События
Зачем Цукерберг после скандала в США поменял название Facebook
11:39
События
Известный музыкальный деятель Никин задержан на взятке в $100 000 нардепу
10:27
События
Что значит для Украины остановка поставок российского угля
10:26
События
Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ
10:23
События
Уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов открыли в Украине с начала года
10:18
Спорт
Матч с самым пожилым профессиональным теннисистом мира родом из Харькова сыграл Надаль
10:15
События
На зимнее время сегодня переходит Украина
10:13
События
От угарного газа в Броварах погибла целая семья
10:11
События
Под Ивано-Франковском снова произошло землетрясение
10:10
События
Начальницу поезда за неправильно надетую маску во Львове пытались оштрафовать полицейские
10:07
События
Разведка США заявила что власти КНР не знали о Covid-19 до начала пандемии
09:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 октября 2021
Вчера, 2021-10-29
21:51
События
Продлить контракт на поставку газа на пять лет договорилась Молдова с Россией
21:50
События
Зеленский ответил Франции и Германии, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе
21:47
События
353 млн евро на строительство стокилометровой стены на границе с Беларусью потратит Польша
21:45
События
Страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года
19:15
События
В киевское кафе Nebos опять пришла проверка. Владелица заявила, что будут пускать без маски и в красной зоне
18:22
События
Ледокол James Clark Ross купленный у Британии переименовали в "Ноосферу"
18:20
События
Обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20 инициируют заблокированные украинские СМИ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 октября 20212223
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 октября 20212069
Обсуждение беспредела украинской власти на саммите G20 инициируют заблокированные украинские СМИ1785
Причину высокой заразности штамма коронавируса, бушующего в Украине назвали ученые747
Станет ли вакцинация в Украине принудительной рассказал Шмыгаль740
Другие рестораны последовать их примеру призывают в бойкотирующем коронавирусные ограничения кафе Nebos383
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ почтила память Героев, освободивших Украину от фашистских захватчиков335

Досуг

Навыки при изучении языков в школе
Навыки при изучении языков в школе
Центр изучения английского в городе Одесса направлен на получение необходимого уровня знаний. Здесь проводятся качественные разговорные тренинги, дающие возможность использовать навыки в своей повседневной жизни.
Вчера, 23:5999
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека в Киеве
Аренда автокрана Машека. Преимущества и особенности конструкции. Почему выгодно арендовать автокраны Машека. Узнайте где взять автокран в аренду в Киеве и Украине.
Вчера, 18:10132
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Бронированные и металлические двери для разных помещений – магазин дверей «Zimen.ua»
Хорошие входные двери не просто защищают дом или квартиру от проникновения взломщиков, но и обязаны справляться еще со многими другими задачами – тепло и звукоизоляция, органичное дополнение интерьера и экстерьера, обеспечение пожаробезопасности, прочее.
28-окт-2021, 20:04192
Как заработать на старом телевизоре?
Как заработать на старом телевизоре?
Если вы нашли старый телевизор, не спешите его нести к мусорным бакам. В нем могут содержаться драгоценные металлы: золото, серебро, платина.
28-окт-2021, 17:23229
Эндоскопическая хирургия в индустрии красоты
Эндоскопическая хирургия в индустрии красоты
Эндоскопическая хирургия - это малоинвазивный метод вмешательства, который предполагает использование специального инструмента и методов воздействия.
28-окт-2021, 17:22198
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Решение начать ремонт в жилье – это, прежде всего, желание освежить жилищное пространство, избавить его от серизны, которое порой очень нагнетает и как бы давит со всех сторон.
28-окт-2021, 15:33154

События

Задержанные за ограбление инкассаторов "азовцы" находились около базы батальона
Задержанные за ограбление инкассаторов "азовцы" находились около базы батальона
Троих экс-бойцов "Азова", которых недавно задержала СБУ по подозрению в серии нападений на банки и инкассаторов в 2016 году, задержали недалеко от базы "Азов" в Донецкой области.
Сегодня, 11:4359
Зачем Цукерберг после скандала в США поменял название Facebook
Зачем Цукерберг после скандала в США поменял название Facebook
Компания Facebook меняет название на Meta. Слухи об этом ранее уже фигурировали в СМИ и вот теперь основатель соцсети Марк Цукерберг заявил об этом официально.
Сегодня, 11:4158
Известный музыкальный деятель Никин задержан на взятке в $100 000 нардепу
Известный музыкальный деятель Никин задержан на взятке в $100 000 нардепу
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что человеком, которого задержали 29 октября за попытку подкупа нардепа, является директор ОКУАСП (Организации коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лиги авторских и смежных прав) Александр Никин.
Сегодня, 11:3965
Что значит для Украины остановка поставок российского угля
Что значит для Украины остановка поставок российского угля
Ситуация с углем в Украине, которая и так уже критическая, может еще больше усложниться. 
Сегодня, 10:2788
Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ
Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что на Земле может появиться еще один новый вирус, сдержать который человечеству не удастся. 
Сегодня, 10:2672
Уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов открыли в Украине с начала года
Уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов открыли в Украине с начала года
С начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов.
Сегодня, 10:2372
7 Днів