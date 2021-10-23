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События Сегодня, 10:2370
Уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов открыли в Украине с начала года

С начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов.

Из них почти 100 завели в течение последней недели.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

"Сначала этого года мы имеем около 900 уголовных производств, половина из них по факту использования гражданами фейковых сертификатов. 73 — по медицинским работникам, и 32 по туристическим агентствам", - рассказал он.

В то же время Енин рассказал, что за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств. А сотрудники киберполиции ужесточили контроль над социальными сетями и закрытыми чат-ботами, где чаще всего предоставляют поддельные сертификаты.

"Мы проверяем места общепита, общественный транспорт. Наши пограничники благодаря специальному приложению проверяют подлинность COVID-сертификатов и ПЦР-тестов во время пересечения границы", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, сертификат, 7dniv, 7dnivinfo  
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