Появление нового вируса, сдержать который не получится прогнозируют в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что на Земле может появиться еще один новый вирус, сдержать который человечеству не удастся.

Об этом со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Аданома Геберейесуса пишет ТАСС.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - сказал он.

По его мнению, нужно "политическое участие на высоком уровне", чтобы противостоять таким угрозам. Тедрос считает, что страны G20 поддержать заключение юридически обязывающее международное соглашение по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.